Tu vida se transforma dramáticamente. Llegas a un nuevo estado de conciencia. Aquello que te destruía te hará reír como nunca. Alguien te devuelve el dinero perdido y lo que no caminaba, ahora se acelera. Tus sueños se te harán realidad. Tu intuición, imaginación y facultades extrasensoriales te guiarán ahora. Números de suerte: 7, 9, 16.

Desarrolla una mejor visión de lo que te rodea para que puedas captar lo que otros no ven. Créate un aura de misterio que embellecerá mucho más tu radiante personalidad. Poseerás la magia de convencer y persuadir hasta a los más negativos. Tu voz, tu palabra y tu personalidad estarán de brillantes, Capricornio. Números de suerte: 45, 4, 2.

No abuses de tu autoridad. Hazte respetar, pero trata con infinita compasión a aquellos que no tienen la misma bendición cósmica tuya. Podrás aplicar mejor a tu vida tus experiencias, talentos, eficiencia e inteligencia y todo esto se traducirá en grandes ganancias para ti. Tu seguridad económica estará asegurada. Números de suerte: 43, 29, 1.

Desarrollarás hoy la habilidad de poder leer secretos en los corazones ajenos. Tu caudal de pasiones ocultas, explota. Aquello que sospechas será toda una realidad muy pronto. Préstale especial atención a tu hogar y a tu familia. Despide con agradecimiento lo que se vaya de tu vida. No te aferres al pasado, Escorpio. Números de suerte: 5,12, 16.

Te llegan sorpresas por medio de regalos y dinero no ganado por ti. La magia de la atracción estará contigo ya que se exalta para ti todo lo que sea romance y creatividad. Se fortalece también tu sector del dinero y adquisiciones. Todo lo que tenga que ver con ganancias e inversiones se enfatiza favorablemente. Números de suerte: 5, 8, 11.

Ahora no tendrás que quejarte ya que todo lo astral te apoya a brillar como nunca antes. El único enemigo serías tú mismo si te niegas a evolucionar. Es momento de renacer a una nueva vida. Cada día serás más leal y más entregado a tu familia o seres queridos y esperarás lo mismo por parte de ellos. Números de suerte: 9, 30, 14.

