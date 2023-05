El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este VIERNES 12 de mayo te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy VIERNES 12 de mayo

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Es momento de negociar y darle forma a cualquier transacción o proyecto que tengas en mente realizar. Tendrás que definir lo que verdaderamente tiene valor en tu vida, Aries. Escoge que viene primero para ti, lo material, lo intelectual o lo espiritual, para así definirte y expresar a otros tus motivaciones y deseos. Número de suerte: 1, 48, 13.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Las relaciones públicas favorecen tu negocio o tu comunicación con personas muy importantes y de mayor rango que tú. Excelente día para embellecer, decorar o diseñar tu medio ambiente, o tu lugar de trabajo. Las horas de la noche dedícaselas a tu pareja, ya que hay romance y pasión en el ambiente. Lo artístico en ti sale a flote. Números de suerte: 7, 15, 38.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Los jóvenes o niños te brindarán una nueva forma de mirar la vida puesto que llenarán de alegría la misma. Estás en un periodo socialmente activo y de mucha comunicación a nivel de sentimiento. Te serán muy placenteras las conversaciones con amigos y familiares. Examina tus metas y estarás dispuesto a cambiar y mejorar tus actitudes. Números de suerte: 3, 12, 20.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

La suerte está ahora de parte tuya y el amor dirá presente si no tienes pareja. Te has esforzado en tu trabajo y este esfuerzo no pasará desapercibido por tus superiores. Muy pronto verás los frutos de tu excelente labor. Alguien muy cercano te regalará algo que disfrutarás mucho. Agradece al Universo todas las bendiciones que recibes a diario. Números de suerte: 10, 18, 24.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Te beneficias de la buena suerte de aquellas personas allegadas a ti, Leo. Tus relaciones íntimas se intensifican y la pasión se despierta. Toda relación de amor que comience ahora dejará profundas huellas en tu alma y en tu vida. Salen a flote defectos y virtudes para que se entiendan y se conozcan mejor íntimamente. Números de suerte: 33, 9, 17.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Estarás ahora dispuesto a trabajar en grupo por el bienestar de todos. Sabes lo importante que es unir los corazones para llevar a cabo una linda labor con amor. Tu salud mejora notablemente, pero tendrás que mantenerte alejado de los dulces y sobre todo de las harinas. Ten presente que todo en exceso tiene sus complicaciones. Números de suerte: 51, 44, 22.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Distraerte con cosas placenteras y relajantes será un bálsamo para ti. Tu mente se encuentra activa y esto podría llevarte a agotarte en todos los aspectos. Mantente ocupado en proyectos útiles porque podrás lograr cosas maravillosas. No quieras saltar de un lado para otro, concéntrate en lo que estás haciendo para que no pierdas tu rumbo. Números de suerte: 4, 34, 5.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Entiendes mejor la posición y los sentimientos de aquellos con quien compartes tu vida. Recobras la armonía que habías perdido con alguien muy cerca de ti. En el trabajo o profesión espera reconocimientos tanto a nivel personal como financiero. En lo que se refiere al amor, podrás expresar tus sentimientos con mayor facilidad. Números de suerte: 25, 28, 15.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Una figura maternal influenciará en tus decisiones personales. Buscarás la aprobación de aquellos que significan mucho para ti. Resuelve los problemas uno a la vez, no te apresures en nada hoy. Lo más importante para ti, en estos momentos, deberá ser tu hogar y tu familia. Cuida de no pedir y exigir más de lo que tú puedes ofrecer. Números de suerte: 8, 16, 14.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Podrás expresar tus preocupaciones y tus pensamientos sin temor al rechazo. No dejes que el pasado influya en lo que deseas hacer en el presente. Son diferentes tiempos y son diferentes circunstancias. Es momento de reunirte con tu familia y ponerte de acuerdo sobre asuntos que ayudarán a mantener la armonía familiar. Números de suerte: 32, 5, 20.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Un suceso inesperado te hará aprender algo de tu relación actual y de los sentimientos que tienes por esa persona tan especial para ti. El momento se presenta positivo para tomarte unas vacaciones. Experimentas deseos de conocer algo diferente, visitar lugares nunca antes vistos por ti. Toda experiencia será muy placentera. Números de suerte: 6, 45, 5.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Día a día descubres algo nuevo en ti. Es el momento de demostrar lo que eres capaz de lograr. Muchos quedarán impresionados con tus excelentes ideas y tu talento, pero se impone que seas consciente en no querer dominar, ni imponer tu modo de ser en otros. Cuídate de no caer en argumentos o discusiones con personas que aprecias. Números de suerte: 19, 21, 10.