El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este VIERNES 14 de abril te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy VIERNES 14 de abril

Aries

20 de marzo al 19 de abril

No debes juzgar a los demás por la situación que están pasando, sí, tú eres fuerte, pero eso no te da derecho a pensar mal de aquellos que crees que no lo son.

Tauro

20 de abril al 20 de mayo

Estás viviendo el mejor momento de tu vida, aprovéchalo al máximo, no tengas miedo de seguir experimentando cosas nuevas, grandes momentos seguirán llegando.

Géminis

21 de mayo al 20 de junio

Estás pasando por un momento complicado actualmente, sin embargo, no todo a tu alrededor es gris, el color es el que hoy te sacará una sonrisa.

Cáncer

21 de junio al 22 de julio

Espera a un mejor momento para dar esa noticia que te tiene tan emocionado, puede que te encuentres con personas que no te desean el bien en estos momentos.

Leo

23 de julio al 22 de agosto

Deja que las aguas se calmen un poco a tu alrededor, el caos te trae malos momentos, por lo que no debes dejar que esa negatividad te afecte.

Virgo

23 de agosto al 22 de septiembre

No tengas miedo a salir y buscar un ambiente nuevo, sin duda, te hará bastante bien para encontrar lo que estás buscando actualmente.

Libra

23 de septiembre al 22 de octubre

No tengas miedo del qué dirán, tú muéstrate tal y como eres, solo así aprenderás a ser feliz con lo que tienes en este punto de tu vida.

Escorpio

23 de octubre al 21 de noviembre

Escucha bien lo que los demás están viendo en ti, es momento de enfocarte en realmente el objetivo a largo plazo en tu vida para poder estar bien.

Sagitario

22 de noviembre al 21 de diciembre

No dejes para el último todos tus pendientes, no puedes con todo a la vez y el estrés puede llevarte a un colapso importante en tu día.

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero

Debes cerrar los ciclos del pasado para poder avanzar hacia el futuro brillante que te espera, las buenas noticias llegarán cuando estés listo.

Acuario

20 de enero al 17 de febrero

Escucha a tu corazón, no le tengas miedo a sentir de nuevo, estás a tiempo de sanar y transformarte en la persona que siempre has querido ser.

Piscis

18 de febrero al 19 de marzo

Conoce bien tus fortalezas y debilidades laborales, esas serán las herramientas que te ayudarán a presentarte mejor y conseguir todas tus metas.

