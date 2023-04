Tu signo zodiacal tendrá una mañana desalentadora. Las dificultades de la vida se harán presentes, lo que te desanimará. Al paso del día la energía del sol alumbrará tu camino. Date cuenta de lo que tienes y has conseguido. No permitas que nadie te diga lo contrario.

Sin darte cuenta, tu energía ha atraído algunas situaciones que pasas por alto. Podrías retrasar aquello que deseas y esperas. Busca y aprecia la simpleza en las pequeñas acciones. No olvides compartir tus sentimientos con tu pareja para mejorar la relación.

El horóscopo pronostica una ola de críticas por parte de adversarios. Los comentarios y las confrontaciones estarán a la orden del día. No permitas que te afecten, mantén el buen trabajo que te caracteriza. El éxito que generas desvanecerá las malas energías.

Tu horóscopo indica que se avecinan riesgos y decisiones que deberás enfrentar. La suerte será tu alidada en este nuevo camino, no temas enfrentar nuevos retos. Un problema importante está a la vuelta de la esquina. Analízalo y encuentra la mejor solución.

Las emociones que has reprimido se harán presentes, debes de lidiar con tus demonios para evitar que lleven tu vida. Explota la fuerza que tiene tu signo para sobreponerte a los problemas. No temas pedir ayuda, tu círculo cercano tendera su mano.

Hoy, viernes 21 de abril, serás influenciado por la energía del sol. Busca ocupar la energía renovada para garantizar tus éxitos laborales y personales. Tus emociones pueden estar a flor de piel. Mantente racional, no dejes que tus sentimientos tomen las decisiones.

Con la ayuda de júpiter, terminas la semana cosechando existo en lo laboral y lo personal. La meta que has perseguido desde hace tiempo se ve cada vez más próxima. La lucha y obstinación que te caracteriza han comenzado a dar frutos.

