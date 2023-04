Aprovecha el día para hacer las paces con un asunto que te tiene muy alterado. No te aterres en ser una persona que pide disculpas, pues de esta forma podrás también tener paz contigo mismo.

Hoy recibirás una llamada con buenas noticias que has estado esperando, así que espera pacientemente por las noticias que la vida tiene preparadas para ti.

Te encuentras en una pelea muy fuerte con una de tus amistades más cercanas, pero no por esto tienes que llevar a terminar esa amistad. Acércate y hablen las cosas, ya que esta será la forma más sana de arreglar esta situación.

Tu situación sentimental es confusa en estos momentos, pues tienes en estos momentos a dos personas interesadas en ti y tú le estás dando la oportunidad a ambas personas de adentrarse en tu vida. No juegues con juego, pues de seguir así, perderás ambos intereses amorosos.

No ha sido un día fácil, pero hoy tu pareja te sorprenderá de manera inesperada, así que solo queda esperar por buenas noticias.

Hoy es un día con mucha actividad en el trabajo, pero gracias a todo el esfuerzo que has hecho en los últimos días, pronto recibirás una recompensa bien merecida.

Eres una persona que se llega a frustrar si las cosas no salen como lo planeas, por lo que aún tienes que aprender a soltar el control y dejar que las cosas fluyan en tiempo y forma.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.