House of the Dragon: ¿Cuáles son los contenidos que más ven los fans de La Casa del Dragón?

Este domingo concluyó la primera temporada de “House of the Dragon”, serie que dejó un buen sabor de boca a pesar de tener la vara muy alta, pues es una trama que cuenta todo lo que pasó antes de “Game of Thrones”, la precuela tuvo una buena aceptación por el público, tanto que ya se preguntan cuándo será la segunda temporada.

Pero por otro lado, si hay algo que distingue a los fans de “House of the Dragon” es su buen gusto, ya que sin duda, esta serie tiene de todo. No hay público de este contenido que no haya llorado, reído o emocionado hasta erizar la piel con toda la acción y drama en cada episodio.

Por eso queremos recomendarte los contenidos que los usuarios que siguen “House of the Dragon” también ven.

En primer lugar está JUEGO DE TRONOS. La historia que dio inicio es sin duda la serie que más siguen los suscriptores. Seguido de otro contenido icónico, RICK AND MORTY serie que se coloca como el segundo más visto por los fans de los Targaryen, definitivamente el abuelo más irreverente y el nieto más manipulable los llevarán del drama a las carcajadas. No podía quedar fuera de sus contenidos favoritos con el séquito de científicos de THE BIG BANG THEORY.

Pero estos fans también tienen un lado musical, tenemos a ELVIS y SING 2 ¡VEN Y CANTA DE NUEVO! en el conteo, dejando ver su lado melómano. Y entre nota y nota, los usuarios también disfrutan de la acción con SPIDER-MAN: SIN CAMINO A CASA, VENOM: CARNAGE LIBERADO y WESTWORLD.

El drama y la magia también son temas interesantes para los que gustan de ver volar dragones y estar al tanto de rivalidades entre amigas de la infancia con títulos como: EUPHORIA y ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE. Para coronar esta selección variada de distintos géneros, el true crime también tiene su lugar en el corazón de estos fans con: PACTO BRUTAL: EL ASESINATO DE DANIELLA PEREZ.