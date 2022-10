Descubre cuál es la enfermedad que acabó con la vida del rey Viserys Targaryen en ‘House of the Dragon’.

‘House of the Dragon’: ¿Qué enfermedad tiene Viserys Targaryen?

El domingo 9 de octubre se estrenó en México el octavo capítulo de la serie ‘House of the Dragon’ en HBO Max, titulado “The Lord of the Tides” (El señor de las mareas), que ha sido calificado por muchos de los fans como uno de los más melancólicos. Pero también ha dejado grandes dudas, ya que muchos se están preguntando cuál es la enfermedad que tiene el rey Viserys Targaryen?

‘House of the Dragon’ es el spin-off de la también afamada serie Game of Thrones, se trata de la precuela que tiene lugar casi 200 años antes de los acontecimientos de GOT y se centra en la familia Targaryen. Antes de seguir leyendo, te advertimos que si no has visto el capítulo 8 te vas a encontrar con SPOILERS.

¿Qué enfermedad tiene Viserys Targaryen de ‘House of the Dragon’?

En este episodio, luego de ver a su familia reunida en una cena por última vez, el rey Viserys I Targaryen fallece en su habitación a causa de una enfermedad que llevaba años padeciendo.

Aunque hay teorías que todo comenzó con una herida que se hizo en el trono de hierro y que se infectó. Paddy Considine, el actor que da vida al rey Targaryen, aclaró cuál es la enfermedad de Viserys:

“Sufre de una forma de lepra… Su cuerpo se está deteriorando, sus huesos se están deteriorando”. mencionó el actor en el podcast West of Westeros de Entertainment Weekly.

¿Qué es la lepra y por qué da?

La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria que afecta la piel, los nervios periféricos, la mucosa del tracto respiratorio superior y los ojos; lo que explicaría porque el Rey había perdido ya uno de sus ojos. Esta enfermedad sí existe, incluso aparece en los libros de historia y no ha sido erradicada en la actualidad, de acuerdo a la BBC.