¿Qué terminación de placas descansan este LUNES 22 de agosto en CDMX y Edomex? Conoce cuáles son los vehículos que no podrán circular en la Ciudad de México este lunes y evita multas.

Hoy No Circula CDMX y Edomex, LUNES 22 de agosto de 2022: ¿qué carros descansan y cuáles circulan?

HOY NO CIRCULA

Antes de salir de casa no olvides consultar cuáles son los autos que NO CIRCULAN EN CDMX Y EDOMEX este LUNES 22 de agosto de 2022. Los vehículos que no podrán circular serán todos aquellos con terminación de placa 5 y 6 con engomado amarillo y holograma 1, 2 y foráneos.

¿Qué vehículos están exentos del programa Hoy no Circula?



Los autos que tengan el holograma 00 y 00 están exentos de las limitaciones del programa Hoy no Circula, así como todos los que son eléctrico e Híbridos.

A qué hora inicia el hoy no circula en CDMX, EDOMEX y la Megalópolis



El programa Hoy No Circula marca que los vehículos, conforme al calendario, y sea cual sea el origen de su matrícula, no pueden circular un día entre semana y dos sábados por cada mes, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas.



¿Qué estados de México abarca la Megalópolis?



La Megalópolis es la parte central del país y además de la Ciudad de México, también abarca el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.



¿A qué municipios de Edomex afecta el Hoy no Circula?



● Atizapán de Zaragoza

● Coacalco de Berriozábal

● Cuautitlán

● Cuautitlán Izcalli

● Chalco

● Chicoloapan

● Chimalhuacán

● Ecatepec de Morelos

● Huixquilucan

● Ixtapaluca

● La Paz

● Naucalpan de Juárez

● Nezahualcóyotl

● Nicolás Romero

● Tecámac

● Tlalnepantla de Baz

● Tultitlán

● Valle de Chalco



¿Cuándo se activa el Doble Hoy no Circula en la megalópolis y por qué?



El programa del Doble no Circula se activa cuando los niveles de ozono son mayores a 240. Esto es cuando las partículas suspendidas (PM10) superan los niveles de 175 o cuando las partículas de ozono y PM sobrepasan los 225 y 125 respectivamente.

Todo esto para evitar que la contaminación y mala calidad del aire baje y pueda regresar a la normalidad vial.



¿De cuánto es la multa por no respetar el programa Hoy no Circula?



El no respetar el Programa Hoy No Circula, podría hacerte acreedor de una multa de 20 a 30 UMAS, es decir, entre $1,792 y $2,689 pesos.