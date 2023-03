Marion Reimers es una de las periodistas más preparadas de la televisión mexicana. Curiosamente, su estilo no termina por gustar a todos, ganándose cualquier cantidad de críticas por su labor en la televisión.

Hace algunas semanas, se inventó un rumor de que la periodista había sido relegada por la cadena TNT Sports, lo cual habría generado su molestia. Posteriormente, la exFox Sports y la cadena internacional negaron la información.

Los rumores se volvieron a presentar al no escucharla en ningún partido de los octavos de final de vuelta de la Champions League. Sin embargo, esta ocasión existió un importante motivo que la alejó de los partidos.

A través de sus redes sociales pudo verse a Reimers en la sede de la ONU en Nueva York, debido a que fue invitada a hablar en un panel sobre la violencia digital, recordando que este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

"Cuando entramos a la esfera digital somos víctimas de violencia de diversa índole. En ese sentido, esto es algo prioritario que tenemos que atacar y en Naciones Unidas se ha puesto en la agenda. No he podido acompañarlos en esta jornada, es algo que me duele mucho. Pero sí me emociona estar representando a tantas voces", dijo en un video.