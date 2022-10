Increíble encuentro entre Nahuel Guzmán y el actor Dwayne Johnson, la Roca o The Rock

El extrovertido portero argentino Nahuel el Patón Guzmán no sólo es una figura consagrada de los Tigres y uno de los futbolistas más sobresalientes de la Liga MX, su impacto va más allá del futbol y de México ya que tiene un admirador célebre y muy especial, el actor estadounidense Dwayne Johnson, mejor conocido como la Roca o The Rock.

Horas antes de que los Tigres vencieran a los Tuzos del Pachuca en el partido de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, los felinos universitarios publicaron en sus redes sociales un video con el espectacular encuentro entre Dwayne Johnson, la Roca o The Rock, y Nahuel Guzmán.

"Feliz de verte", le dijo Nahuel Guzmán al actor estadounidense y este le contestó en inglés: "¡Un gusto!". "¿Hablas español?", preguntó el portero argentina y el también luchador respondió en este idioma: "un poquito", y luego, de nuevo en inglés, le pidió al traductor: "Hazle saber que le pregunté a todo el equipo aquí: háblenme de este chico, de Nahuel, ¿es bueno? Y me dijeron: 'es el mejor'". El Patón, fiel a su estilo y en inglés, dijo: "the number one".

Dwayne Johnson, mejor conocido como la Roca o The Rock, se encuentra en gira de promoción de la película Black Adam, por ello Nahuel Guzmán le preguntó: "¿Qué fue lo que más le desafió en esta película?", el actor estadounidense respondió: "El reto más grande, dos cosas: una es que dentro del universo de DC era hacer una película disruptiva, una película diferente, y crear un personaje que fuera un antihéroe y la otra parte fue el entrenamiento porque no quería vestir un traje de superhéroe con músculos acolchados, quería transformar mi cuerpo. Entonces, él sabe como atleta, tuve que hacer diete y entrenar y mantenerme así casi por un año".

Nahuel Guzmán quiere volver al Mundial de Clubes

En el mano a mano, Dwayne Johnson, mejor conocido como la Roca o The Rock, le preguntó al Patón: "¿cuáles son sus metas como atleta profesional?" y Nahuel Guzmán respondió sin dudar: "a corto plazo volver a jugar un Mundial de Clubes con Tigres de México; jugar un Mundial de Clubes es jugar contra el mejor de Europa contra los mejores del mundo y es un objetivo desafiante".