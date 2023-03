La modelo en formación, con mucho talento en la música, apasionada por la naturaleza y la belleza, iniciándose en el mundo artístico en el 2016, comentó que le gustaría realizar una colaboración con la modelo, empresaria, Dj y publicista colombiana Natalia París o la sirena 69.

De las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar, Indiana mencionó “un poco, pero la verdad siempre creo que lo que se hace con pasión y amor siempre trae buenos resultados, mucha constancia, a pesar de que no he tenido mucho apoyo, cuento con un equipo de personas que creen en mí al 100% y con eso es suficiente”.

Manifestó que el tema que representó un parteaguas en su carrera fue evidentemente “Dancefloor Inferno, tiene mucha química con el público, puede envolverte de muchas emociones al escucharla, y separa un antes y un después en mi carrera”.

Al hablar de su proceso de creación, Indiana declaró “usualmente cuando estoy en cualquier lugar, trato de sentarme y tomarme un café y fumarme un cigarro, mientras observo a las personas, a la naturaleza, me gusta mucho, me inspira un montón, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada me pongo creativa, mi mente como que se activa a esas horas, me gusta mucho inspirarme de las personas, o lugares, incluso en mi casa si estoy sola con mi perrito me inspiro mucho de su energía, amo a los animales. Cuando encuentro inspiración, enseguida se me viene una melodía a la mente, es increíble”, señaló

Lo destacado de su propuesta, argumentó que es la armonía. “Creo que estoy encontrándome a mí misma en la armonía de mi propuesta, y eso hace que conecte con otras personas, y así también se encuentran a ellas mismas”.

Para concluir, Indiana enfatizó que su objetivo es seguir creando y creciendo, haciendo lo que ama y poder transmitir emociones al mundo a través de su música.