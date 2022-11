Los signos zodiacales tienen muchas características, unas más cercanas a lo que son y otras no tanto, pero también está el otro lado de la moneda, ya que puede ser un pequeño manual para conocer un poco de la persona, pero eso no quiere decir que los otros signos estén exentos de no tener dichos afines.

A muchos nos interesa la fidelidad, pero hay que poner las cartas sobre la mesa antes, porque para muchos ser fiel es una respuesta muy ambigua, ya que la fidelidad va desde lo mental hasta lo físico, lo que para ti resulta infidelidad para otro podría no serlo. Eso si recuerda siempre el viejo dicho de la astrología “las estrellas inclinan, pero no obligan”.

¿Quiénes son los signos más fieles?

Aries

No es un signo infiel en general, siempre y cuando lleve la batuta en la relación y no se sienta relegado a un segundo lugar. Ya lo sabes, si quieres conservar a tu pareja nunca lo saques de su pedestal.

Por otra parte, si Aries te sorprende en una infidelidad posiblemente te perdone, pero después de cobrárselas muy bien con otras personas, no olvides que has herido el amor propio del Número Uno del Zodíaco.

Tauro

Suelen ser muy fieles, pero también sumamente celosos y posesivos en su relación amorosa. Por eso, si se sienten burlados, o sospechan que han sido engañados su reacción puede ser muy fuerte alejándose de la persona que más aman y costando mucho trabajo el perdón y la reconciliación.

Tienden a mantener una nota de fidelidad para conservar el hogar, pero no te confíes. Si no eres tierno o tierna con tu pareja Tauro podrías empezar a perderla.

Cáncer

En general suelen ser fieles, son sensibles e intuitivos y descubren enseguida la infidelidad en su pareja aunque ellos mismos tienden a actuar de forma algo atrevida en ocasiones especiales.

Escorpión

Siendo el signo más sexual del zodíaco podría pensarse que es el más infiel, pero no es así. Lo que sucede es que debido a su sensualidad le cuesta mucho poder decir que no a las tentaciones, pero, por otro lado, su intuición y sentido familiar generalmente pesan más que la debilidad de la carne y cuando entregan su amor lo dan totalmente.

Quizás por eso lo meditan mucho antes de cometer un acto de infidelidad porque como signo de agua, al igual que Cáncer y Escorpión, su familia tiene gran peso en su vida. Eso sí, si su pareja les es infiel puede ser que la perdonen, pero eso lo recordarán toda la vida y en el momento menos pensado lo va a sacar en cara.

Sagitario

A pesar de lo que podría pensarse, este es un signo bastante fiel. Muchas veces la gente confunde su espontaneidad con la coquetería lo cual no es realmente así.

Como muchos poseen cuerpos atractivos, les gusta sentirse halagados, pero de escuchar un piropo o halago a irse a la cama con otra persona hay un gran trecho. El error consiste en tratar de retener a Sagitario en casa o atado.

¡No soporta las cadenas ni los celos y necesita espacio e independencia! "Sí amor, es verdad, te fui infiel, pero solamente una vez y como ves, soy honesto y te lo estoy diciendo" ¡Esta es una actitud típicamente sagitariana!”

Capricornio

Rígido e inflexible muchas veces los capricornianos no tienden a perdonar la infidelidad, y si lo hacen y sigue contigo para preservar la unidad familiar ¡prepárate a que te lo recuerde hasta el día de la muerte!

Por su parte, no es un signo infiel pues es hogareño, doméstico y se siente responsable de su casa y familia la cual no arriesga por nada del mundo. Si comete una infidelidad lo hará muy a ocultas, pues saben hacer tan bien las cosas que tal vez jamás te enteres de esa infidelidad.

Piscis

Los piscianos tienden a sufrir en silencio los engaños. Si su pareja es infiel ellos hacen una especie de “bloqueo mental” que les impide ver las evidencias, aunque estén muy claras.

Justificarán llegadas tardes, ausencias de casa los fines de semana ¡hasta una ropa interior con pintura de labios! Siempre encontrarán un pretexto para no romperla, luego empiezan otra relación aunque no olvidan del todo la anterior.