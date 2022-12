Nunca está de más el aprender un idioma nuevo y que mejor si es en la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de México (UNAM) y gratis, aquí te decimos cómo puedes inscribirte y formar parte de este grupo que te ayudará a reforzar lo que sabes o a comenzar desde cero.

Si entre tus propósitos del 2023 está el aprender inglés, estás de suerte, ya que la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el British Council lanzarán un curso para aprender pronunciación, escritura y reforzar el idioma inglés. Aunque si eres estudiante de la máxima casa de estudios, el curso te permitirá certificarte, lo cual resulta de gran ayuda a la hora de conseguir oportunidades laborales o hasta pedir un intercambio académico.

¿Quién puede tomarlo y dónde?

No habrá pretexto para no aprender, ya que este curso lo puedes tomar en línea, antes tendrás que saber desde qué nivel de colocación comenzará o no importa, puede ser desde el primer nivel.

Está dirigido al público general y estudiantes de la UNAM, el curso estará disponible con materiales específicos como audios, textos, actividades orales y gramaticales.

Para inscribirte debes hacerlo en https://avi.cuaieed.unam.mx/ La plataforma que lo impartirá es Ambiente Virtual de Idiomas, mejor conocido como AVI.