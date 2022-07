En los días finales de junio, Robert Dante Siboldi terminó de firmar el fracaso más grande en la historia del Al-Ahli Saudi Football Club. Bajo su conducción, el elenco Real descendió de la primera división de Arabia Saudita por primera vez desde su fundación en 1937. Una institución destinada a pelear por trofeos (31 títulos nacionales) y que hasta hace poco participó del Mundial de Clubes (en 2016 enfrentó al F.C. Barcelona) tocó fondo y, lamentablemente, lo hizo de la mano de un personaje histórico del futbol mexicano.

La realidad es que el exportero no fue el único culpable, ya que apenas dirigió 7 partidos al conjunto verde. Sin embargo, fue contratado para sostener al equipo en la máxima categoría y falló por apenas ¡un punto! al ganar 1, empatar 4 y perder 2 encuentros. Si bien dio la cara en un momento caliente, sacó el 33% de las unidades y sentenció al club. Y desde entonces, creció la incógnita sobre su futuro...

La directiva del Al-Ahli le había dado un contrato de solamente 3 meses al extécnico de Cruz Azul, por lo que el mismo finalizó el 30 de junio. Al no cumplir con el principal objetivo, muchos portales de Arabia Saudita dieron por hecho que el uruguayo no continuaría al mando del primer equipo. Sin embargo, esto no será así: le acaban de extender el vínculo por una temporada, por lo que será el encargado de tratar de devolver a la institución a donde se merece.

"Renovación de contrato: el uruguayo Robert Siboldi es entrenador del primer equipo de fútbol. Firmó por una temporada deportiva", apuntó el club en un comunicado oficial a través de las redes sociales. Como no podía ser de otra manera, los fanáticos reaccionaron de mala forma y criticaron a la directiva por darle una nueva oportunidad al sudamericano.

En la caja de comentarios, la gran mayoría atacó al DT por no haber sido capaz de mantener al Al-Ahli en primera división. A pesar de que todas las respuestas están escritas en árabe, podemos apreciar a través del traductor que califican esta situación como "catastrófica" y piden a la afición "unirse" en este momento. Se sienten contra las cuerdas, pero apoyarán para ver al equipo de sus amores nuevamente en primera división.