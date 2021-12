Seguramente has notado que los últimos días en redes sociales muchos han comenzado a hacer un recuento de los mejores recuerdos del año, así que si quieres unirte a esta tendencia y hacer el resumen de tus momentos inolvidables, te decimos cómo crear GRATIS la imagen de tu collage del año en Instagram con tus nueve fotos con más likes del 2021, nos referimos a tu Best Nine o Top Nine.

En la web existen varias alternativas para crear la imagen con tus 9 publicaciones más gustadas de 2021 en Instagram, pero no todas son seguras, debido a los permisos que te piden. Por ello te compartimos la opción que hemos probado y que es sencilla de utilizar, además de confiable.

Con la opción de Top Nine también podrás hacer el collage de tus amigos, con tan solo poner su nombre de usuario en Instagram, así podrás compartirles su imagen, con las publicaciones en las que tuvieron más “Me gusta”.

Cómo crear tu Top Nine 2021 GRATIS en Instagram

Esta opción la puedes utilizar desde tu celular, en iPhone o Android, sigue los siguientes pasos y unete a la tendencia de tener tu collage del año en Instagram con tus nueve fotos con más likes del 2021, los harás con unos cuantos clics.

1. Descarga la app Top Nine disponible en App Store para dispositivos iOS o la app Best Nine 2021 disponible en Google Play para dispositivos Android.

2. Al abrirla, deberás seleccionar la opción de hacer el recopilatorio de 2021 y pulsar en Seguir. En el menú también puedes elegir hacer recopilatorios de otros años o desde que tu cuenta ha estado activa.

3. La app te pedirá que escribas la cuenta de la que quieres hacer el Top Nine y después tendrás que pulsar en el botón Crear.

4. Te aparecerá un collage gratis con una marca en color morado en la parte inferior izquierda, puedes descargarlo o compartirlo directamente en tus redes sociales.

5. En este paso puedes elegir la opción PRO, que tiene costo, para quitar la marca de la foto; o compartirla con dicha marca de forma gratuita.