Un supuesto viajero del tiempo aseguró que el 23 de marzo habría una invasión extraterrestre, hoy es el día y no ha llegado nada... más que los memes

“ Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra , no ganaremos. Otro extraterrestre salvará a algunos de nosotros” fue lo que dijo en su cuenta de Tiktok. Según sus afirmaciones, en la invasión, algún extraterrestre se llevará a 8 mil personas a otro planeta y así salvará a la humanidad, pero el mundo será destruido.

El usuario de Tiktok @radianttimetraveler, conocido como Eno Alaric ganó popularidad al decir que era un viaje en el tiempo, procedente del año 2671 y sí, como era de esperarse, no ha acertado a ninguna de ellas, así que muchos lo ven como un fraude de las redes sociales, pero que ha entretenido.

Mucho se ha dicho sobre la invasión extraterrestre que este 23 de marzo sufriría la tierra, luego de que un supuesto viajero del tiempo lo dio a conocer a través de las redes sociales, pero la noticia no pudo pasar por alto y los memes comenzaron a hacerse presentes.

