Actualmente, su sobrino Luis Felipe García cuidaba de ella , por lo que vivió en calor de familia sus últimos años y aunque no volvió a hablar ante los medios, porque así lo prefería, las cámaras de “Venga la Alegría” lograron capturar su última aparición en televisión.

Irma Serrano “La Tigresa”, decidió dejar la televisión, las cámaras, los escenarios y hasta las curules desde hace 13 años , para pasar sus últimos años en su tierra natal, Chiapas, junto a su familia, a pesar de que no tiene hijos ni esposo.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.