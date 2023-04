Recientemente se reveló que Nailea Vidrio era la nueva novia de Israel Reyes del Club América, aunque lo rumores de un romance entre ambos futbolistas habían surgido desde varias semanas antes, ahora la pareja vuelve a ser el blanco de una polémica, ya que la ex del defensa del Club América ha confesado que Nailea fue la causa de que su relación terminará.

De acuerdo a la confesión de la ex pareja del defensor mexicano, Nailea Vidrio del Cruz Azul supuestamente habría comenzado a salir con Israel Reyes cuando él aún tenía novia. ¿Fue la tercera en discordia?

Ex de Israel Reyes culpa a Nailea Vidrio del fin de su relación

En Tiktok se ha hecho viral el video de Rocío Ulloa, ex del integrante de la Selección Mexicana, quien confesó que la popular estrella de la Liga MX Femenil se habría metido en su relación y habría sido la causa de su rompimiento.

La joven contó aunque no quería hablar del tema, se animó a compartir que salía con Israel Reyes, pero terminaron y a los pocos días comenzó a subir fotos con la futbolista:

“En Instagram me ponen: ‘oye, ya no andas con Israel, ¿qué pasó con él? Y cuéntanos’, y la neta yo solo ignoro pero para mi salud mental ya no quiero hablar del tema y luego me mandaron el tiktok de Nailea y yo, a ver story time de cómo te metiste en la relación”, narró la joven en la red social y dejó claro que ellos comenzaron a salir desde que él aún tenía novia, que incluso varias veces se la mencionó:

“A ver, Rocío, ¿por qué te vas deprimir por alguien que cuando estaba contigo ya estaba saliendo con alguien más?, se aconsejó ella misma con el fin de superar a su ex.

Nailea Vidrio respondió ante la polémica de Israel Reyes

La jugadora de Cruz Azul causó gran revuelo en TikTok por responder en el video de Rocío con la frase de “JAJA orale pues da tu versión” y más tarde publicó un video con la frase: “Bb no tiene otra cosa que inventar”, lo que sus fans han tomado como indirecta para la ex de Israel.