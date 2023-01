La llegada de Jackson Wang a México este 2023 es uno de los eventos más esperados debido a la descomunal cantidad de fans que el rapero y cantante hongkonés tiene en nuestro país, por lo que sus seguidores ya se preguntan cuál será el posible setlist de su concierto que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México el próximo 25 de mayo.

Y esta duda no sorprende a nadie ya que el artista ha logrado acumular en su perfil de Spotify millones de reproducciones con temas como Fire To The Fuse (más de 10 millones de reproducciones), LMLY (más de 52 millones de reproducciones) o I Love You 300 II (más de 72 millones de reproducciones), lo que explica por qué sus fans quieren saber cuáles serán los temas que el artista interprete al actuar en México.

Jackson Wang en México 2023: Así sería el posible setlist de su concierto

De acuerdo con páginas especializadas en dar seguimiento a artistas internacionales que se encuentran en gira, como es.concerty.com, existen al menos una docena de temas que el artista podría interpretar en su visita a suelo azteca entre las que destacan:

LMLY

Cruel

Blow

I Love You 3000 II

100 Ways

Walking (Feat. Swae Lee & Major Lazer)

Blue

Dopamine

Drive You Home

Pretty Please

Fire To The Fuse

Why Why Why

Si bien no existe una certeza total sobre si estos son todos los temas que el intérprete cantará ante su público mexicano, al menos varios de ellos sí harán su aparición en el escenario de la Arena Ciudad de México el próximo 25 de mayo, por lo que se puede decir que el artista ha logrado triunfar en su carrera como solista, luego de haberse apartado de la agrupación Got7.