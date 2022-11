Acapulco Shore vive su décima temporada y las polémicas de sus participantes surgen en cada nuevo episodio, pero sin duda las figuras principales se han convertido las chicas, en especial Jacky Ramírez, la modelo que ya es la favorita del reality en OnlyFans.

Jacky Ramírez no es no es la única de Acapulco Shore 10 que ha lanzado su cuenta con gran éxito en OnlyFans, ya que en la misma plataforma compite con Fer Moreno 'Fershy', Rocío Sánchez e Isa Castro. ¿Pero por qué la ex Survivor México se ha convertido en la favorita de la plataforma de paga?

Jacky Ramírez se convierte en la Acapulco Shore FAVORITA en OnlyFans

La también ex Enamorándonos se ha logrado posicionar cómo la participante de Acapulco Shore 10 con más seguidores en OnlyFans, esto después que lanzará una promoción en su perfil para aumentar sus suscriptores y tras anunciar recientemente su colaboración en una sesión fotográfica con la influencer Karely Ruiz y Celia Lora, la mexicana mejor pagada en OnlyFans.

Jacky Ramírez sabe convertirse en el centro de atención en los realities en los que ha participado, es una estrella en redes sociales con más de un millón de seguidores en Instagram y ahora es una de las mujeres más buscadas en OnlyFans, ya que cada día suma más seguidores.

Su fama sigue creciendo, incluso rumores aseguran que podría estar por ingresar a Exatlón México 2022.