Se trata de una nave de origen no humano, concluyó el periodista especializado.

Un insólito hecho se registró sobre el estadio Olímpico Benito Juárez el pasado sábado 14 de enero cuando, en duelo de equipos fronterizos, los Bravos de Juárez enfrentaron a los Xoloitzcuintles del Tijuana en partido correspondiente a la segunda jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Ese día del encuentro de los Bravos de Juárez del delantero paraguayo Darío Lezcano contra los Xoloitzcuintles del Tijuana, un aficionado captó unas fotografías de un Objeto Volador No Identificado (OVNI) cerca del estadio Olímpico Benito Juárez y las compartió con el equipo juarense que las publicó en su cuenta de Twitter.

Los Bravos de Juárez compartieron estas fotografías y mandaron un mensaje pidiendo ayuda al periodista especializado en el fenómeno OVNI: "Help, Jaime Maussan. Un aficionado nos mandó esta fotografía que tomó durante el partido vs Xolos, dónde supuestamente se puede apreciar un OVNI. ¿Es o no es?".

Al día siguiente de la consulta que los Bravos de Juárez le hicieron a Jaime Maussan, el periodista les dio una respuesta asombrosa también en Twitter: "Hola, FC Juárez, les comparto que el caso fue analizado con equipo de IA, y todo indica que estamos ante un fenómeno anómalo no identificado UAP, los científicos de Kiev le llaman a estas naves "Ghost" por ser objetos oscuros".

Nave de origen no humano

Jaime Maussan publicó entonces una conclusión contundente: "Visto todo lo anterior, pienso que es una nave de origen no humano. Saludos, FC Juárez". El Community Mánager de los Bravos, sin dar crédito, respondió: "¡No lo puedo creer!"

