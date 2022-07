Este jueves 7 de julio se dio a conocer que el día de ayer murió el actor que dio vida a Sonny Corleone y aunque algunos de los más jóvenes no conocen bien quién fue James Caan, la importancia de su trabajo es innegable. Por ello, hemos recopilado algunas de las películas de James Caan en las que seguro disfrutaste de su trabajo y no lo sabías.

James Caan, al igual que la mayor parte del reparto de El Padrino, forma parte importante del cine hollywoodense y es que su participación en esta industria no se limita a sus personajes más famosos, pues su polifacética carrera lo llevó incluso a participar en algunas comedias románticas.

¿Quién fue James Caan?

Originario del Bronx, Nueva York, James Caan es hijo de emigrantes judíos que escaparon de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Caan practicó fútbol americano y rodeo durante muchos años, lo que lo perfiló como un joven deportista, pero cuando descubrió la interpretación teatral en la Universidad Hofstra su vida cambió.

James se unió a la escuela de teatro Neighborhood Playhouse de Nueva York, en donde llegó a tomar clases de Sanford Meisner, un famoso actor estadounidense creador del método interpretativo conocido como la Técnica Meisner.

Sus primeros trabajos en el medio no fueron nada despreciables, ya que trabajó en series de televisión como Los Intocables y Alfred Hitchcock presenta.

¿En qué películas participó James Caan?

Aunque sus primeras producciones no son nada desppreciables, James Caan alcanzó la fama gracias a su papel como Sonny Corleone, el primer hijo de don Vito Corleone, en El Padrino. Sin embargo, este no fue su único papel importante y durante su carrera fue varias veces nominado a los premios Óscar, Emmy y Globos de Oro por sus actuaciones.

Además de su papel en El Padrino, James Caan participó en Misery como el protagonista Paul Sheldon, un escritor que acaba de ser raptado por Wilkes tras un accidente de tráfico. Además, actuó en cintas como Cinderella Liberty, Rollerball, Harry And Walter Go To New York, A Bridge Too Far, Comes A Horseman y Chapter.

Pero la acción y el thriller no fueron los únicos géneros en donde se desarrolló, pues también incursionó en la comedia con cintas como Elf, Superagente 86 y Ese es mi hijo e incluso en el doblaje con películas como Lluvia de hamburguesas 1 y 2.