Al no ser profeta en su tierra como entrenador, el taekwondoin Óscar Salazar intentó en serlo fuera de ella. De esa manera, con el derecho a ganarse la vida donde sí hubo posibilidades de hacerlo, el medallista olímpico invirtió una narrativa del deporte mexicano: en vez de importar entrenadores extranjeros, los exportamos. Con una maleta llena de responsabilidades propias y ajenas llegó a Egipto en 2019 con el objetivo de posicionar al taekwondo de ese país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La misión no era sencilla. Tenía que clasificar a un número considerable de taekwondoínes y pelear el podio. La confianza depositada en él se avaló con su exitosa trayectoria como atleta (medalla de plata en Atenas 2004) y en los conocimientos que posee como entrenador. Asumió el reto con una gran esperanza depositada en su persona. Pero el respaldo entero hacia su trabajo cambió de forma drástica por culpa del futbol, o mejor dicho, por Javier Aguirre.

En agosto de 2018, el Vasco asumió el cargo de director técnico de Los Faraones. La exigencia inmediata para su gestión era hacer un buen papel en la Copa Africana de Naciones 2019. El proceso marchó de maravilla hasta la ronda de Octavos de final. Después de superar la fase de grupos sin recibir gol y con tres victorias en tres partidos (Uganda, Congo, Zimbabwe), Egipto cayó en casa ante Sudáfrica por un gol. Esa tempranera eliminación derrumbó las expectativas puestas en Aguirre, por lo que se tomó la decisión de cesarlo.

Con su cese vino una reacción en cadena de rechazo hacia los entrenadores extranjeros de cualquier disciplina. El fracaso en la Copa Africana de Naciones fue considerado un episodio tan vergonzoso que incluso intervino Abdelfatah El-Sisi, presidente de la nación, al solicitar que se supervisara con estricta atención y vigilancia el desempeño de coaches no egipcios. Imperó la desconfianza a partir de ese instante.

De inmediato las miradas dirigenciales deportivas y políticas se concentraron en Óscar Salazar por ser mexicano, compatriota de ‘el Vasco’. Sin haber hecho nada malo, el taekwondoin fue sometido a una intensa presión para obtener resultados positivos con la selección egipcia de taekwondo. Buscar el boleto a Tokio 2020 y pelear una medalla pasó de ser una encomienda deportiva a un asunto de interés nacional.

“El presidente de la república mencionó que ya no quería ver a extranjeros en selecciones nacionales. Entonces todo mundo me volteó a ver para ver si podía o no con el objetivo. Fue muy complicado vivir ese momento y esas experiencias en una cultura que es muy diferente a la nuestra”, compartió Salazar en el marco de su participación en Deportium 2022.

Percibido como enemigo público, Salazar tomó la situación como un reto al que no iba a huir. Procuró la integridad de sus atletas para que no se vieran afectados en los planos mental y emocional. Blindó esos aspectos refugiándose en sus fortalezas para que hicieran equipo, es decir, todos para uno y uno para todos.

El estrés lo transformó en estimulante. Moldeó la tensión asemejándola a la misma sensación que se desprende al pisar un tatami olímpico frente a la vista del mundo entero que sigue una competencia en vivo o por televisión. En otras palabras, Óscar convirtió la adversidad de sentirse espiado en una herramienta formativa de carácter para sus pupilos.

¡Y surtió efecto! La selección egipcia de taekwondo logró trascender en Tokio 2020 con la obtención de dos preseas de bronce; Hedaya Malak en la categoría femenil de -67 kilogramos y Seif Eissa en la categoría varonil de -80 kilogramos.

Así, el manto de animadversión que heredó Aguirre al entrenador de taekwondo fue reinventado por respeto y admiración. Hoy día Óscar es catalogado como “héroe egipcio” por darle dos medallas al país africano en la última justa olímpica. Tal mérito puede dimensionarse en un mayor grado de heroísmo debido a la complejidad que implicó transitar entre la injerencia presidencial, la necesidad de tener un ingreso económico y una cultura que se toma demasiado en serio el fracaso.