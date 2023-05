Joana Sanz habría sido desalojada de la casa de Dani Alves tras no negarse a firmar acuerdo de confidencialidad

La detención de Dani Alves tras ser acusado de presunto abuso sexual a una mujer en una discoteca en Barcelona es, sin duda alguna, uno de los episodios más polémicos en lo que va de año; sin embargo, el brasileño sigue dando de qué hablar...

Y es que en esta oportunidad la afectada es su ex esposa Joana Sanz, quien abandonó la casa donde vivían. Pero no lo hizo por motivos propios, pues habría sido obligada a desalojar el hogar al no llegar a un acuerdo de confidencialidad con Alves.

De acuerdo a un programa de la cadena Telecinco, la modelo no tuvo más remedio que mudarse tras no llegar a un acuerdo con la primera esposa del futbolista, Dinora Santana. "Si no firmaba un acuerdo de confidencialidad, tenía que dejar la casa", señaló el medio.

Por lo pronto, Sanz y Alves se encuentran en trámites de divorcio. Sin embargo, el proceso no es tan sencillo y podría prolongarse en el tiempo, debido a que el futbolista se está negando, de acuerdo con lo revelado por la modelo a través de sus redes sociales.

"Cerrando etapas"

Hace tan solo unos días, Sanz publicó una historia a través de su cuenta de Instagram en la que confirmó la mudanza. La ex pareja de Alves mostró las cajas donde se lleva sus pertenencias y la siguiente frase: "Cerrando etapas".