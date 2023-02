ALERTA DE SPOILER | Joel resultó gravemente herido en el último capítulo de The Last of Us. En Bolavip te contamos cómo sigue la historia.

¿Joel muere en la primera temporada de The Last of Us?

The Last Of Us, exitosa serie de HBO Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, está basada en el videojuego estadounidense de Naughty Dog que fue distribuido por Sony Computer Entertainment en el 2013. Es por ese motivo que ya se sabe lo qué pasará con Joel en el séptimo capítulo de la primera temporada.

+¿Joel muere en la primera temporada de The Last of Us?

ALERTA DE SPOILER | En el final del sexto capítulo de The Last of Us, Joel y Ellie fueron atacados por un grupo de hombres en la Universidad de Colorado Oriental. El personaje interpretado por Pedro queda gravemente herido luego de esa pelea.

Sin embargo, está confirmado que Joel NO muere en la primera temporada de The Last of Us. Ellie logra trasladarlo a un lugar más cómodo y lo cura mientras busca alimentos para sobrevivir. Luego continuarán su viaje al hospital donde se encuentran las Luciérnagas.

+¿Cuándo se estrena el séptimo capítulo de la serie?

Está confirmado que el séptimo capítulo de The Last Of Us se estrenará el próximo domingo 26 de febrero.

+Horario del lanzamiento según el país

México : 20:00 horas.

: 20:00 horas. Perú, Colombia y Ecuado r: 21:00 horas.

r: 21:00 horas. Venezuela y Bolivia : 22:00 horas.

: 22:00 horas. Paraguay, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay : 23:00 horas.

: 23:00 horas. España: 03:00 horas (lunes 27 de febreo).

+The Last of Us | Tráiler episodio 7 | HBO Max