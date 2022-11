Luego de que se especule con la posibilidad de que una figura femenina sea la protagonista en Piratas del Caribe 6, un importante medio de Reino Unido reveló que Johnny Depp volvería a ser Jack Sparrow en la exitosa saga de películas. Disney, que en un momento parecía haber cancelado el proyecto, se encuentra ideando la nueva producción.

“Todo está en las primeras etapas y todavía no hay un director adjunto al proyecto. Se espera que Johnny haga una sesión de prueba a principios de febrero antes de que la producción comience por completo”, explicó The Sun. Además, adelantaron que la cinta se llamará "A day at the sea" (Un día en el mar).

Cabe señalar que al momento Johnny Depp y Disney no hicieron ninguna declaración al respecto. Todo parece indicar que darán a conocer más detalles cuando la grabación de la película se encuentre avanzada.

+¿Cuándo comenzarían las grabaciones de Piratas del Caribe 6?

Esta no es la primera vez que rumores sobre una nueva película de Piratas del Caribe tendrá el regreso de Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow. En esta oportunidad el medio The Sun confirmó que las grabaciones comenzarían en febrero de 2023 en Reino Unido.

