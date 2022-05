Los ojos del mundo se mantienen atentos al juicio de difamación Amber Heard vs Johnny Depp. Los abogados de ambas celebridades siguen llamando al estrado a nuevos testigos para que el jurado tome una decisión. Este miércoles 25 de mayo, el equipo legal de Depp utilizó su as bajo la manga al presentar a Kate Moss, expareja del actor, a dar su testimonio. Esto ha surgido la duda de cómo fue el noviazgo de Johnny Depp y Kate Moss y cuál fue la verdadera razón por la que terminaron.

Recordemos que el actor que dio vida al “Capitán Jack Sparrow” demandó a su exesposa por difamación por $50 millones de dólares, después de que ella asegurará haber sido víctima de abuso doméstico, por lo que ella presentó una contrademanda.

Después de varias semanas, el juicio que se realiza en Virginia está programado para concluir el próximo 27 de mayo. Aquí te explicamos por qué la estrella Kate Moss fue citada a declarar y qué fue lo que dijo.

¿Cómo fue el noviazgo de Johnny Depp y Kate Moss y por qué terminaron?

Kate Moss y Johnny Depp fueron una de las parejas más populares, mantuvieron un noviazgo de cuatro años, iniciaron en 1994, cuando él tenía 30 años y la supermodelo 19, y cortaron en 1998.

Uno de los escándalos más comentados de su relación fue la discusión que protagonizaron en el Hotel Mark de Nueva York en 1994, la cual terminó en una habitación destrozada, con el arresto de Depp y un informe policial que registraba 10 mil dólares por reparación de los daños, según la revista People.

La pareja siguió junta tres años más y finalizaron por compromisos laborales de ambos. Pero tal parece que a Kate Moss le costó mucho olvidar a Depp, ya que en una entrevista de 2012 con Vanity Fair, la actriz confesó:

"No hay nadie que realmente haya podido cuidar de mí. Johnny lo hizo durante un tiempo. Me creía lo que decía. Eso es lo que eché de menos cuando me fui. Realmente perdí a ese alguien en quien podía confiar. Fue una pesadilla. Años y años de llorar. ¡Oh, cuántas lágrimas!".

¿Qué dijo Kate Moss en el juicio de Johnny Depp-Amber Heard?

Después de que Amber Heard mencionará a la modelo en su testimonio, la defensa de Johnny Depp contactó y citó a Moss para testificar en el juicio por difamación. Fue a través de una videollamada de menos de 5 minutos cómo la ex del actor dio su testimonio, Kate Moss desmintió haber recibido alguna agresión por parte de Depp.

"No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras", declaró bajo juramento.