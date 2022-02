Luego de una magnífica actuación en el Campeonato Mundial 2021 en esquí de fondo, Jonathan Soto hará su debut mañana en los Juegos Olímpicos de Beijing con la intención de llevarse la primera medalla para México en esta competencia. El atleta originario de Durango competirá en los 15 km estilo clásico.

Su historia ligada a este deporte es algo llamativa. En México descubrió el gusto por el atletismo, aunque años más tarde, cuando se mudó a Minnesota, Estados Unidos, las inclemencias del tiempo en el invierno lo obligaron a buscar otra disciplina. Ahí fue cuando conoció el esquí de fondo.

"Me llena de orgullo representar a México, no podría estar más contento de decirlo una y muchas veces más. Este deporte es muy demandante, pero me encanta", le dijo Jonathan Soto a la página oficial del torneo horas antes de hacer su debut.

El horario y la fecha de la presentación de Jonathan Soto

Los 15 km estilo clásico del esquí de fondo en su rama varonil de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2020 será este sábado 11 de febrero a la 1:00 de la madrugada, tiempo del Centro de México.

¿Cómo ver los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en México?

Las diferentes disciplinas del evento se podrán seguir EN VIVO y ONLINE desde México a través de las señales de Marca Claro y Claro Sports.

¿Cuál es el atleta mexicano que aún debe competir?

Se trata de Rodolfo Dickson, quien hará su debut en el esquí alpino el sábado 12 de febrero a las 20:15 horas dentro del eslalon gigante; la segunda ronda será ese mismo día, pero a las 23:45 horas, donde definirá el torneo.