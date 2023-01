El actor Jorge Salinas decidió hablar ante los medios de comunicación a una semana de que se dio a conocer una serie de fotografías donde se le ve afuera de las instalaciones de Televisa junto a su nutrióloga de una forma aparentemente cariñosa, misma que desmintió este miércoles.

Y es que hay que recordar que la nutrióloga Anna Paula, no dudó en hablar primero, asegurando en primera instancia que su único trato era profesional, pero luego todo cambió y en otra entrevista aceptó que sí había coqueteos por parte del actor e incluso sí la besó y fue una de las imágenes que reveló la revista Tv Notas, mismas que fueron tomadas en noviembre pasado.

Pero el día llegó, y Salinas no pudo evitar más a la prensa, ya que fue presentada este día ante los medios de comunicación su nueva telenovela "Perdona nuestros pecados" en Televisa, por lo que aclaró la situación.

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa, que ama profundamente a su familia. Y que lamenta que todo este tema mediático este en boca de todos ustedes (la prensa), pero también lo puedo entender por qué a eso se dedican, no tengo ningún resentimiento en contra de ninguna revista (…)”

“Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la ha tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático”, señaló.

Jorge Salinas dejó claro que su matrimonio continúa junto a la también actriz Elizabeth Álvarez, además de que cortó todo contacto con la nutrióloga, con quien tenía desde hace un año una relación laboral paciente-doctor.