Durante la etapa en la que ejerció el cargo de director técnico de la selección mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio tuvo adeptos que admiraban su forma de estudiar y expresar el futbol y también detractores, especialmente por sus rotaciones, uno de ellos fue el periodista Carlos Albert.

Juan Carlos Osorio estuvo al mando de la selección mexicana entre octubre de 2015 y julio de 2018. En una ocasión en medio de esos tres años, el entrenador colombiano tuvo un encuentro frente a frente con Carlos Albert quien contó el episodio en una charla con José Ramón Fernández.

"Sólo hablé con él una vez y en esa ocasión que lo topé me increpó, me dijo de todo. Él iba bajando del palomar a la conferencia de prensa y yo iba saliendo de la conferencia de prensa cuando lo vi con sus cuatro guaruras", reveló Carlos Albert quien recientemente anunció su retiro de los medios de comunicación.

El tufo a alcohol de Juan Carlos Osorio

En sus espacios de radio y televisión Carlos Albert fue uno de los críticos más feroces de Juan Carlos Osorio quien aprovechó la única oportunidad que tuvo para increpar al periodista mexicano quien recuerda que el momento no fue agradable por una situación peculiar.

"Me ve y sin siquiera saludarme empieza a decirme: 'Usted que siempre me critica, todo lo que hablo es por la selección mexicana, no soy yo el importante, es la selección', pero todo esto me lo dijo Osorio con un tufo a alcohol que qué te puedo decir", remató su relato Carlos Albert.