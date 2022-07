El nombre de Juan Manuel Rotter se ha convertido en sinónimo de vanguardia y deporte, y en esta ocasión su próxima participación en DEPORTIUM PUEBLA 2022, el 5° Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte promete grandes sorpresas pues arriba a este magno evento con ideas innovadoras que sin duda podrán cambiar al deporte como lo conocemos, pues se ha caracterizado por ser un profesional y conocedor tanto dentro como fuera de la piscina.

En esta ocasión el Director de Operaciones de Arena Esports, platicó en exclusiva con Bolavip Méxicosobre los cambios urgentes que ve que se necesita en el deporte mexicano para por fin dar ese brinco que después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se viene vaticinando, pero la tarea de acuerdo a su percepción no parece nada sencilla, pues el reto es más complicado de lo esperado ya que tiene que venir de raíz.

“La realidad es que nosotros como país, tendremos que desarrollar nuestro propio modelo. Esta el modelo privado, que es el que más se asemeja a lo que hacen en Estados Unidos, un trabajo muy coordinado con el apoyo de la iniciativa privada. Mientras que en México estamos muy esperanzados y estirando la mano a ver qué es lo que da el gobierno, pero no hacemos ninguna labor, ninguna estrategia, ninguna coordinación para poder subir los presupuestos, y eso es inaudito, ya que somos la economía 15 del mundo, sólo hay que saber usar los recursos, por eso propongo un modelo equilibrado y mixto en donde exista apoyo del gobierno y de la iniciativa privada”.

¿BUSCARÍA DE NUEVO SER DIRIGENTE DE LA FMN?

Rotter no sólo ha fungido como espectador o atleta, también ha buscado la dirigencia del deporte que tanto ama y conoce a la perfección, la natación, por ello en algún momento compitió por el puesto de Presidente de la Federación Mexicana de Natación con Kiril Todorov, quien actualmente se encuentra en medio del escándalo por peculado, situación que dejaría vacante la posición, pero el empresario reveló su postura al respecto.

“No me veo buscando estar en una federación o a nivel público en una posición de gobierno como sucedió en el pasado. Pero trato de estar vinculado, ahora me encanta el tema de los medios y eso lo seguiré haciendo, no digo que no porque uno nunca sabe, me gustaría hacer algo por el deporte y por el deporte de mi país, pero en este momento lo veo muy complicado porque la situación de la federación requiere un cien por ciento de atención”.

¿EN QUÉ FALLA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE OLÍMPICO?

En su experiencia, el deporte que no sea futbol ha estado en las sombras y reveló qué es lo que se tiene que hacer para que sean rentables: “No hemos sabido vender el producto, la calidad de espectáculo que podemos tener en México, no hemos sabido acercarnos a los medios y los medios no se acercan porque no tienen confianza a las federaciones. Los Olímpicos siempre son atractivos, pero siempre llegan tarde y la parte comercial no lo logra comercializar muy bien porque tampoco tenemos tanto talento en México que seamos un país con protagonistas olímpicos todos los días. Necesitamos hacer esa base de atletas protagonistas que generen una relación de ganar-ganar, para los medios no solo son los derechos de transmisión, sino también el costo de la producción”.

¿LOS VIDEOJUEGOS DESBANCARÁN A LOS DEPORTES?

Y acerca de cómo los videojuegos están ganando campo en el deporte, Rotter detalló cómo comienzan a ser indispensables y rentables: “Es una nueva área de entretenimiento y espectáculo a partir de este modelo de equipos, fanáticos. Ahora están atrayendo a una comunidad joven que es la misma de las federaciones deportivas, del COI, que los jóvenes se atengan haciendo deporte y deporte de alta competencia, no solo por salud. Entonces veremos qué pueden hacer los deportes, ver si se pueden sumar al movimiento olímpico”.

Rotter reveló cuál será su participación en Deportium: “Voy a estar el viernes dando dos talleres: Uno tiene que ver con gestión deportiva y otro con conocimiento básico de los E-Sports. Un poco eso que te decía de porqué si verlo o no verlo cómo deporte, y en la parte de gestión es cómo es el modelo de México y cómo llegamos a eso. Yo creo que llegar a un modelo ideal en México es muy viable y fácil si encontramos los puntos comunes y respetamos las atribuciones de cada quien en el escenario internacional y nacional”.