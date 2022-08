Las redes sociales son capaces de lanzar a la fama a personas en cuestión de instantes o de convertir noticias de lo más extrañas en tendencia, como la reciente polémica de la supuesta demanda de Juan de Dios Pantoja a Twenty One Pilots. Para entender este tema primero te explicaremos quién es el controversial influencer y cómo surgió su queja con la banda de Ohio.

El tema surgió en Facebook, donde empezaron a circular capturas de pantalla de una publicación de Juan de Dios Pantoja, donde se lee: “Mañana presentaré una demanda en contra de @twentyonepilots por plagio en mi video musical, Ya nadie puede ser original”. Pero aquí te contamos la verdad sobre esta supuesta demanda y cómo surgió todo.

¿Quién es Juan de Dios Pantoja?

Su nombre es Juan de Dios Pantoja Nuñez, mejor conocido en las redes sociales como Juan De Dios Pantoja, es un youtuber originario de Mazatlán, Sinaloa, México. Nació el 16 de noviembre de 1995, por lo que tiene actualmente 26 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan de Dios Pantoja?

Está casado con la influencer y cantante Kimberly Loaiza y tienen dos hijos: Kima y Juanito.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza mantienen actualmente una relación estable y feliz junto a sus bebés, pero en el pasado han terminado en diversas ocasiones por una serie de escándalos, entre ellos la filtración de videos íntimos del creador de contenido y una supuesta infidelidad por parte de JD, traición que fue ventilada por la youtuber, Lizbeth Rodríguez, quien aseguró que el cantante estuvo con el fotógrafo Kevin Achutegui.

Juan de Dios Pantoja es una estrella de las redes sociales, tan solo en Instagram cuenta con más de 22 millones de seguidores, 21 millones en Youtube, casi 6 millones en Twitter y más de 30 millones en TikTok.

¿Cuál es el VIDEO plagio por el que Juan de Dios Pantoja 'demandaría' a Twenty One Pilots?

La supuesta demanda haría referencia al video de la canción ‘Shy Away’ de 20221, pues la iluminación es muy similar a la del video del Roast yourself que el influencer lanzó un par de años antes en 2019.

¿Cuál es la verdad de Juan de Dios Pantoja y su 'demanda' a Twenty One Pilots?

Tras la publicación de Juan de Dios Pantoja amenazando con demandar por plagio a la banda Twenty One Pilots, en redes sociales también surgieron capturas que mostraban que la banda estadounidense le contestaba al influencer con la frase: : “We don´t know who are you (no sabemos quién eres)”.

La verdad de esta supuesta demanda es que se trata solo de una mala broma de redes sociales, las capturas fueron editadas con el propósito de generar polémica y ni el influencer ni la banda han participado en tal controversia.