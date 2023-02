El Abierto Mexicano de Tenis 2023 comenzó el lunes con las victorias esperadas de tres cabezas de serie: el noruego Casper Ruud, el danés Holger Rune y los estadounidenses Taylor Fritz, Frances Tiafoe y Tommy Paul y también con la preocupación por la participación del español Carlos Alcaraz.

El domingo, Carlos Alcaraz jugó y perdió la final del Abierto de Río de Janeiro y además sufrió una lesión en la pierna derecha que puso en duda su participación en el Abierto Mexicano, aunque el lunes hizo el viaje a Acapulco donde el martes se le practicaron unos estudios clínicos.

Este martes cuando se esperaba que Carlos Alcaraz se enfrentara al estadounidense McDonald MacKenzie en la primera ronda del torneo de Acapulco, los organizadores informaron en un comunicado que "desafortunadamente, debido a una lesión en la pierna derecha Carlos Alcaraz no podrá participar en el 30 aniversario del Abierto Mexicano".

En su perfil de Twitter, Carlos Alcaraz, número 2 del ranking mundial, confirmó su ausencia del torneo de Acapulco: "Lamentablemente no podré jugar en el Abierto Mexicano. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana".

Cameron Norrie también causa baja del Abierto Mexicano

Carlos Alcaraz venía de enfrentar a Cameron Norrie en las finales del torneo de Buenos Aires y del torneo de Río de Janeiro, y por cierto el británico también fue dado de baja cuando estaba por enfrentar al francés Adrián Mannarino en la primera ronda. "Cameron Norrie se da de baja por fatiga", agregó el comunicado.