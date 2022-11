Entre los signos del zodiaco la infidelidad puede estar presente y ser todo un problema pero, ´te has preguntado cuáles son los que no caen en esta tentación?

El destino de todos y sus personalidades están fuertemente influidas por los astros de acuerdo con los astrólogos más expertos, por lo que el conocer más de los signos del zodiaco y de sus personalidades permite conocer mejor a las personas que nos rodean. Por ello, una de las dudas que más han buscado responder quienes acostumbran a informarse acerca de la astrología, es saber cuáles son los signos más fieles en una relacion.

Esta duda es totalmente comprensible ya que las personas que están en una relación o que están por iniciar una desean saber si el signo de su pareja puede ser infiel o puede resistir a esta tentación. Y es que las personalidades de los signos son muy distintas, ya que así como existen signos que son muy mujeriegos, existen otros que son los más fieles. Y para que conozcas cuáles son los que están listos para tener un compromiso toda la vida, aquí va la lista de los signos que son más fieles que los demás.

Estos son los signos más fieles en una relación

De acuerdo con los astrólogos más estudiados, los signos más fieles son: Tauro, Cáncer, Piscis, Escorpio y Virgo ya que las personalidades de estos miembros del zodiaco les permiten resistir de mejor manera la tentación de la infidelidad cuando esta llega a su vida. Pero para que conozcas el por qué estos son considerados como los más fieles, aquí se enlistan los signos con los motivos por los que son los más fieles.

Tauro

Este signo es absolutamente incondicional con sus amigos, familia y por supuesto con su pareja, ya que para los taurinos es importante estar ahí para sus seres queridos cuando estos lo necesiten. Y por ello, cuando alguien le es infiel a este miembro del zodiaco, Tauro no perdonará jamás esto por lo que quien le engañó muy probablemente no lo volverá a ver jamás. Este signo con su firmeza de carácter, sus ideas fijas, actitud conervadora y amantes de la seguridad son una excelente pareja que da tranquilidad.

Cáncer

Este signo está dispuesto a dejarlo todo por amor, excepto a su familia. Y es que Cáncer ama la vida en pareja y para ellos la lealtad es de los valores más importantes que hay en su vida. Y es que para este miembro del zodiaco la vida en pareja no depende del sexo, sino que su amor viene del corazón y los sentimientos, por lo que jamás sacrificarán su estabilidad y la felicidad de su pareja o familia por una infidelidad. Eso sí, este signo es muy intuitivo y perspicaz, por lo que no le costará trabajo descubrir si su pareja le es infiel.

Piscis

Los idealistas del zodiaco son también uno de los signos más fieles ya que cuando se enamoran, lo hacen con toda el alma. Si bien cuando son solteros tienden a enamorarse a cada rato por que son románticos y soñadores, cuando están en una relación solo tienen ojos para su pareja. Una de las razones por las que Piscis no arriesgará su relación por una aventura es por que este signo es muy malo para mentir a la persona a la que ama, así como a sus amigos, por lo que este signo es excelente para llevar una relación formal.

Escorpio

A pesar de que este es uno de los signos más seductores del zodiaco, Escorpio no conoce medias tintas con el tema de la fidelidad: si está en verdad enamorado amará con lealtad a su media naranja y lo dará todo por ella, aunque esto implique que deba llevar el control de la relación. Si por el contrario el escorpiano no tiene la menor intención de ser fiel, no habrá poder humano que le impida engañar una y otra, y otra vez. Eso sí, si Escorpio es fiel en su relación pedirá la misma fidelidad absoluta que practicará.

Virgo

Este signo tiene dos aptitudes que le ayudan a ser fiel: son sensibles e intuitivos por lo que no tienen ningún problema en ponerse en los zapatos de su pareja, y pueden entender claramente las necesidades de esta, po lo que ser infiel será lo último que le pase por la mente. Además son muy románticos y tienen la convicción de que todas las personas tienen un único amor de su vida. Por si no fuera suficiente, Virgo tiene una gran intuición y puede darse cuenta fácilmente cuando su pareja lo engaña.