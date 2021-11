¡Atención Beliebers en México! Justin Bieber ya anunció las fechas para el “Justice World Tour” del 2022 y al 2023 a nivel mundial, se han confirmado conciertos en Ciudad de México, Monterrey en Nuevo León y Guadalajara en Jalisco. Toma nota de las fechas para que no te quedes sin tus boletos.

Fue a través de la cuenta oficial deInstagram del cantante canadiense donde se dio a conocer el cartel oficial del tour, lo que ha causado gran sensación entre todas su fans alrededor del mundo, incluyendo nuestro país. Con estos conciertos, Justin promocionará "Justice" su sexto álbum de estudio, lanzado el 19 de marzo de 2021 a través de Def Jam Recordings.

El intérprete de “Sorry”, “Baby” y “What do you mean?” tendrá invitados especiales con los que compartirá escenario, como Jaden Smith (hijo de Will Smith), Eddie Benjamin, Harry Hudson, además se ha hecho mención de ¿Teo?, sin embargo, aún dependerá de la logística del evento.

Fechas de conciertos de Justin Bieber en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

Los conciertos de Justin Bieber en México serán en 2022, el próximo 22 de mayo, 23 de mayo y 25 de mayo, estas son las fechas y sedes:

Monterrey, N.L - 22 de mayo del 2022: En el Estadio de Béisbol ubicado en Av. Manuel L Barragán.

¿Cuánto costarán los boletos de Justin Bieber, dónde y cuándo comprarlos?

Aún no se ha dado a conocer los precios de los boletos pero estarán disponibles a partir del viernes en Super Boletos (Monterrey y Guadalajara) y en Ticketmaster (CDMX). Este tour significa el regreso de Justin Bieber a México desde 2017, cuando llegó con su Purpose World Tour, en el estadio BBVA Bancomer de Monterrey y en el Foro Sol de la Ciudad de México. ¿Estás listo para verlo de nuevo en los escenarios mexicanos?