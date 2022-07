La tiktoker se mantiene como la influencer más popular del momento y su nombre es tendencia en redes sociales. Muchos de sus fans quieren saber cómo lucía y a qué se dedicaba la joven regiomontana antes de ser famosa y para sorpresa de muchos se reveló una foto de Karely Ruiz cuando estudiaba becada enfermería y tenía tan solo 17 años.

La modelo mexicana de OnlyFans reveló hace unas semanas que ya tiene novio, un joven de Monterrey que también es estrella de televisión y quién ahora la acompaña a todos lados como su fotógrafo. Karely Ruiz ha demostrado en más de una ocasión que no olvida de dónde viene y está orgullosa de cómo fue su vida antes de ser famosa.

Fue la propia Karely Ruiz, quien compartió en una cuenta de su Instagram una foto de cuando era solo una adolescente feliz que estudiaba para ser enfermera, acompañada de una de sus amigas de carrera, de nombre Debanhi.

La imagen hizo que muchos fans recordarán la entrevista que la joven modelo dio a Gusgri, donde recordó que disfrutaba mucho estudiar y estaba becada: “Era muy inteligente en la escuela de enfermería, tenía beca, nunca faltaba, 10 en todo menos inglés, que siempre le batalle, pero soy muy inteligente”.

Esta no es la primera vez que Karely recuerda cómo ha sido su pasado y a qué se dedicaba antes de ser una estrella de Internet, ya que hace unos días presumió su visita al puesto de dulces donde trabajaba junto a sus padres.

“Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va a olvidar de dónde vengo. Me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás y lo seguiré haciendo”, escribió la influencer junto a la imagen que publicó en redes sociales.