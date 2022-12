Karely Ruiz es una de las influencer más populares del momento, en Instagram tiene más de 7 millones de seguidores y es una de las mujeres más buscadas en la plataforma de paga OnlyFans, pero esta vez su nombre se ha convertido en tendencia tras la entrevista que dio al youtuber "El Escorpión Dorado", ya que en plena grabación, la modelo se peleó con la esposa del creador de contenido, lo que ha hecho que muchos se pregunten: ¿Quién es la esposa de "El Escorpión Dorado" que se peleó con Karely Ruiz?

Alex Montiel es el hombre detrás del personaje de "El Escorpión Dorado", en su canal suele invitar a diversas famosas y famosos a dar una vuelta en su camioneta mientras responden preguntas subidas de tono, ha tenido actores, influencer, deportistas, raperos y más, pero su reciente entrevista con Karely Ruiz se salió de control cuando fue interrumpido por una llamada telefónica de su esposa.

La esposa de "El Escorpión Dorado" es Dana Arizu y tal parece que los coqueteos entre su esposo y la modelo de OnlyFans no le parecieron, ya que cuando le marcó al youtuber se presentó como "la mera mera".

Karely siguió bromeando y le respondió a la esposa de Alex Montiel:

“Yo soy la mera buena, no te compares” , añadiendo que el Escorpión era suyo y que se lo iba a llevar a Monterrey.

Pero Dana no se quedó callada y mencionó: “Tú no te compares mamacita, no sabes lo que dices”.