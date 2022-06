Descubre qué fue lo que realmente paso entre Karely Ruiz y Fofo Márquez, ¿por qué ya no se siguen en redes sociales?

Karely Ruiz es la influencer del momento, por lo que las últimas semanas ha brindado entrevistas, en una de ellas ha confesado lo que realmente piensa de Fofo Márquez, un creador de contenido que ha alcanzado la fama por diversas polémicas y por hablar mal de otros famosos, aquí te decimos quién es y por qué se ha hecho tendencia en redes sociales.

La modelo regiomontana reveló en el canal de Youtube de Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito, hermano de YosStop, que las cosas no terminaron bien con Fofo Márquez, al punto de que ambos se bloquearon en redes sociales.

¿Quién es Fofo Márquez y qué polémicas lo han hecho famoso?

Fofo Márquez es un bloguero mexicano de 23 años, que vive una vida llena de excesos, es hijo de uno de los hombres más ricos de México, dueño de gasolineras. El influencer es reconocido ser excéntrico y dar fiestas lujosas en su mansión, incluso en una apareció con un jaguar bebé. Tiene la filosofía de que el dinero puede comprar cualquier cosa, se rodea de mujeres hermosas y se considera a sí mismo un “Sugar Daddy” joven.

Recientemente su nombre se volvió blanco de críticas, después de asegurar que el hijo que esperan Santa Fe Klan y Maya Nazor, podría ser en realidad de él.

¿Karely Ruiz fue novia de Fofo Márquez?

En redes sociales, comenzaron a circular imágenes de Karely Ruiz besándose con Fofo Márquez, incluso el bloguero publicó imágenes juntos y después las borró. Lo que provocó que Ryan Hoffman le preguntará a la modelo de OnlyFans qué es lo que había pasado.

“No quiero hablar mucho del tema, pero ya me habían dicho que era súper creído y no se equivocaron, es peor de lo que me habían dicho… Sin comentarios, pero nos bloqueamos de redes, con eso te digo todo. Nos conocimos ayer y nos bloqueamos”, añadió.