Una de las influencers más populares del momento es Karely Ruiz, la estrella de TikTok sigue sumando cada vez más seguidores, debido a sus bailes, fotos y colaboraciones con otros famosos; pero esta tarde se convirtió en tendencia debido a que se filtró un vídeo íntimo de OnlyFans donde aparece con otra mujer. Karely Ruiz ha respondido y ha revelado si es que tomará acciones legales al respecto.

Karely Ruiz es una de las mexicanas mejor pagadas en la plataforma de OnlyFans, por lo que sus recientes entrevistas han causado sensación, sobre todo la que brindó al Escorpión Dorado, ya que terminó discutiendo con la esposa del youtuber. Dentro de sus colaboraciones más recientes están las fotos donde posó junto a Mona y el beso con Yeri Mua.

¿Karely Ruiz tomará acciones legales contra quienes compartieron su video íntimo?

El video dónde Karely Ruiz aparece con otra mujer fue grabado originalmente para su cuenta de OnlyFans, a la cuál solo se puede tener acceso pagando una suscripción mensual de 16 dólares y donde pero a pesar de las restricciones, alguien logró descargar el clip y lo compartió sin autorización en redes sociales. A lo que la modelo regiomontana ha respondido:

"Ya vi que traen caos ahí con un video, miren chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página de OnlyFans y lamentablemente algún pend… lo sacó de la página", confesó Karely Ruiz.

La estrella de redes sociales aseguró que es injusto que el video se haya compartido en las redes sociales, pues tiene seguidores que pagan para ver su contenido: "siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno". Sin embargo, no tomará acciones legales, ya que asegura que este tipo de polémicas le ayuda a aumentar su popularidad.