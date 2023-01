Después de que se filtró el video sin censura del vocalista de Cartel de Santa y unos días más tarde el clip de OnlyFans de la influencer regiomontana donde aparecía con otra mujer, los fans de ambos comenzaron a preguntar si estos dos famosos se animarán a hacer una colaboración, para sorpresa y gusto de muchos se confirmó que un nuevo video intimo de Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa estaría en camino.

La confusión surgió después de que diversos usuarios de Twitter lanzaron publicaciones prometiendo pasar el link del video sin censura de Karely Ruiz y Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo. Por lo que aquí te contamos toda la verdad sobre el clip en colaboración de ambos.

Karely Ruiz es una de las estrellas mexicanas de OnlyFans que más ingresos genera, por lo que cada colaboración que ha hecho con otras famosas como Celia Lora, Mona y Danyan Cat han sido todo un éxito.

Karely Ruíz confesó que Babo la invitó a colaborar en su video para OnlyFans, y aunque en un inicio se negó rotundamente, tal parece que el éxito que tuvo el clip musical filtrado la hizo cambiar de opinión.

“Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”, aseguró la regiomontana.

“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale”, añadió la modelo y destacó que esto podría suceder en los próximos días, por lo que tienes que estar pendiente de sus redes sociales.