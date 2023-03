Pero no te preocupes, en esta ocasión la foto donde está Karely y él, es debido a una fiesta que organizó el youtuber para celebrar el segundo aniversario de su tequila “Gran Malo”, quien sigue activo en el mercado gracias a que sigue conquistando paladares debido a su sabor a tamarindo.

Hasta el momento no se le conoce ningún romance a la estrella de OnlyFans , caso contrario a Luisito , quien ha estado en el ojo del huracán por ser infiel, pues su pasada relación con la Chule, terminó por un audio donde reveló a sus amigos que había estado con otra mujer que no era la influencer.

