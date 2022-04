Surgido del Olympique Lyon, Karim Benzema estuvo cerca de convertirse en jugador del Barcelona en la temporada 2008-2009, justo cuando inició la era de Pep Guardiola como entrenador culé. Pero ocurrió algo increíble para que se cayera el fichaje.

Txiki Begiristain, director deportivo del club en ese instante, viajó a Francia en 2008 para conocer en persona al jugador y concretar el traspaso. El encuentro entre ambos fue una desilusión para Begiristain porque Benzema no lo miró a los ojos y lo sintió ausente en la conversación. Esa acción fue suficiente para que el directivo decidiera no contratar al futbolista porque creyó que no se iba a adaptar al vestuario de Guardiola.

Fue entonces que el Real Madrid entró a pujar por él para ficharlo en la temporada 2009-2010. Y con el uniforme merengue ha vivido de todo el crack francés. Actualmente es el hombre más sobresaliente del equipo. El nivel mostrado en La Liga y Champions League ha impresionado a aficionados de todo el mundo, quienes incluso lo perfilan como candidato a ganar el Globo de Oro.

¿Por qué Benzema juega con su mano derecha vendada?

La primera es por el aspecto deportivo. Después de fracturarse el meñique y ser operado en 2019, el dedo ha sufrido una deformación que requiere de otra cirugía, pero Karim no se quiere operar porque eso implica que pare actividad por dos meses. Y él no quiere parar porque anda imparable con el Real Madrid, así que prefiere vendarse.

La segunda es por cábala. Desde que decidió usar el vendaje, su racha goleadora se incrementó. Debido a la buena suerte que le ha traído la protección en su mano, no piensa quitárselo mientras esté en la cancha.

La tercera es por vanidad. Aunque ustedes no lo crean, los fotógrafos quieren capturar la imagen de su dedo meñique para comprobar que se está deformando. En otras palabras, ¡por morbo! Karim no les quiere dar ese gusto y mucho menos mostrar su meñique deteriorado.

Ah, el francés no anda con el vendaje todo el día. Se lo quita en casa cuando sigue el ejemplo de Cristiano Ronaldo para estar en óptimas condiciones. No conforme con lo que entrena y se ejercita en el club, el 9 merengue le dedica más tiempo a su condición física en el hogar con sesiones de correr, pesas y natación. Es un adicto al ejercicio.