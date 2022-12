Esta semana se estrenó el último capítulo de la temporada 10 de Acapulco Shore y la “shore” que ha estado desde la primera temporada dio un importante anunció, Karime 'La Matrioshka' reveló a sus seguidores que estaba nuevamente soltera y reveló los motivos por los cuáles rompió su compromiso.

Tras 10 ediciones en las que fue una de las figuras principales de Acapulco Shore, Karime Pindter reveló hace un par de meses que ésta sería su última temporada en el reality show e incluso presumió su anillo de compromiso, ya que aseguró se casaría el próximo año; pero ahora los planes han cambiado.

¿Por qué Karime terminó con su novio y canceló su boda?

Fue a través de un Instagram live de la cuenta oficial de Acapulco Shore, desde la alfombra azul Paramount Plus por el final de Acapulco Shore 10, donde Karime anunció que su boda estaba cancelada con el israelí Erez Myara.

'La Matrioshka' confirmó que esta era su última temporada y habló sobre sus motivos por los cuáles canceló su boda y por lo cuál ya no hay “rocón”, refiriéndose a su anillo de compromiso.

“Soy 'La Matrioshka', soy la rockstar, me emocione mucho, me ilusione mucho, me enamore mucho, obviamente lo sigo amando, lo sigo queriendo, es un tipazo increíble, pero no estoy lista para casarme, él me lleva 10 años, él ya está preparado para otras cosas, ya quiere tener hijos y yo no”.

Contó que terminaron bien y anunció que el próximo año tiene nuevos proyectos en Paramount Plus.

¿Karime tiene un romance con Jawi?

Tras el video promocional de la reciente temporada de Acapulco Shore, donde aparecían Jawi y Karime besándose, los rumores de que mantenían un romance comenzaron a surgir, pero ambos han confirmado que mantienen solo una fuerte amistad.

Aunque muchos también han recordado que el ex de Mane no estaba nada feliz con la boda de Karime, ya que cuándo la 'La Matrioshka' le compartió la noticia en Acapulco Shore 10, Jawy insistía en que no debería casarse, incluso en un antro le quitó su anillo de compromiso y lo lanzó. ¿Será que solo es un amigo muy celoso?