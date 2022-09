Tras 10 ediciones una de las figuras icónicas de Acapulco Shore se despide, se trata de Karime Pindter 'La Matrioshka', quién esta tarde reveló antes los medios de comunicación que está será su última temporada en el reality show y confirmó que está comprometida y se casará el próximo año; por lo que muchos en redes sociales se preguntan: ¿Con quién se casará Karime?

“Regrese enrocada”, confesó durante la promoción de Acapulco Shore 10, que se estrenará en la pantalla el próximo 27 de septiembre a las 10pm., a través de MTV y Paramount Plus y donde veremos de vuelta a Karime enfiestarse con Jacky Ramírez, Jawi, “Chile”, Alba, Fer y los nuevos integrantes del programa.

¿Karime dice adiós a Acapulco Shore 10?

"Me voy como las grandes" declaró Karime y añadió: “Me voy agradecida y no como otras que se van diciendo ‘odio a la empresa’ y cosas así”, lo que muchos interpretaron como una indirecta a ex participantes como Manelyk González o Brenda Zambrano, quienes han asegurado no querer volver.

¿Quién será el esposo de Karime?

Recordemos que en redes sociales, Karime presentó en 2019 a su novio Patricio, pero todo parece apuntar que no es con él con el que se va a casar.

Karime Pindter anunció por primera vez que estaba comprometida en entrevista para el canal de YouTube de Vaya Vaya y que incluso ya le dieron el anillo: “Yo no acostumbro mucho hablar de mi vida privada, pero pues ya con roca en mano... y es que una tiene que ser como Yuya o hasta que esté preñada o casada”. No dio el nombre de su nuevo novio pero aclaró que no se llevará su anillo a Acapulco Shore 10 por miedo a perderlo.