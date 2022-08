La cantante colombiana Karol G cambió su look y generó revuelo en las redes sociales. Aquí te contamos de qué color es su nuevo color de cabello.

Nuevo look: ¿de qué color es el cabello de Karol G?

Karol G, una de las artistas musicales más importantes en lo que respecta el género urbano, cambió su look y se despidió de su característico cabello color azul. Este nuevo tono generó un gran revuelo en todas las redes sociales y los fanáticos quedaron encantados.

La cantante colombiana, que hace algunas semanas había sorprendido a sus seguidores al cambiar su foto de perfil de Instagram por una de Ariel, La Sirenita de Disney, ahora luce un llamativo rojo. Está confirmado que este look la acompañará en sus próximos conciertos.

A través de sus redes sociales, Karol G publicó un video con su nuevo color de pelo junto a un mensaje para sus seguidores: “2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar… Pa que cuando me vean en la calle me digan: EaAaaa María BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOOooooO. Los Amo pues!! Bai”.

Karol G se despidió de su pelo azul en Instagram

La cantante de Bichota publicó una historia en Instagram para despedirse de su pelo azul: “No sé por dónde empezar… pero lo que voy a decir va a salir de lo más profundo de mi corazón. Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo". Y añadió: "Para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada. Nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito de más”.

En esta sintonía, cerró: "De todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, del álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora, de mis primeras giras sold out, de mis primeros estadios, de cancioncitas pa' mi desahogo, de canciones porque sí, de trabajadera (aunque esa sigue), de canciones números uno, de personas que adoré pero que simplemente no me hacían bien”.