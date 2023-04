“ Esta decisión fue tomada hace ya bastantes semanas , de mi parte yo necesitaba tiempo y sanar para poder salir a hablar con ustedes. Yo estoy bien, y los dos estamos felices por nuestro próximo lanzamiento, ya que lo hicimos con mucho amor para ustedes”, argumentó la joven intérprete, quien sacará un tema junto a su ex este 13 de abril a las 18:00 horas

“Estábamos en un proceso en el cual veríamos si la relación funcionaba para ambos, por tiempos, estilos de vidas, viajes, etc . lamentablemente no fue así. Ante todo sostenemos una linda amistad”.

La kenini señaló que ambos intentaron salvar la relación, pero por más intentos, dejaron todo por la paz, aunque también señaló que esto no es de apenas, pues su separación es desde hace semanas. Ambos se encuentran bien y en buenos términos .

“Mi gente, por este medio hago saber que Daniel y yo ya no estamos más juntos . Quiero agradecer el amor que nos dieron en su momento”, señaló en un comunicado que compartió en sus redes sociales.

Kenia Os puso punto final a los rumores entre ella y el cantante Gera MX sobres si su relación continuaba o no, misma que nunca fue confirmada al 100%, pero que poco a poco fueron dando a conocer detalles de ella a través de redes sociales.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.