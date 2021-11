Ketlen Vieira y Miesha Tate afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este sábado 20 de noviembre en el combate estelar del UFC Vegas 43. La pelea de peso gallo por la nueva edición del UFC Fight Night se llevará a cabo en el UFC Apex, que se encuentra ubicado en Las Vegas, Nevada. A continuación, conoce cómo, cuándo y dónde ver el evento.

La brasileña, de 30 años y que se ubica en el séptimo puesto del ranking de la categoría, pretende ratificar las sensaciones positivas que transmitió en diferentes pasajes de su carrera. Por lo tanto, buscará regresar a la victoria luego de haber caído por decisión unánime ante Yana Kunitskaya. Hasta el momento, posee un récord de 11 triunfos y dos derrotas.

Mientras que la estadounidense, de 35 años, es una de las más experimentadas de la disciplina y se encuentra en la octava posición del escalafón. Ahora, intentará continuar por la senda del éxito, ya que venció por nocaut técnico a Marion Reneau en su última presentación en el octágono. A lo largo de su trayectoria, acumula 19 victorias y siete caídas.

La cartelera completa del UFC Vegas 43

Estelares

Peso gallo: Ketlen Vieira vs. Miesha Tate

Peso welter: Michael Chiesa vs. Sean Brady

Peso gallo: Rani Yahya vs. Kyung Ho Kang

Peso mosca: Joanne Wood vs. Taila Santos

Peso gallo: Davey Grant vs. Adrian Yanez

Preliminares

Peso pluma: Pat Sabatini vs. Tucker Lutz

Peso ligero: Rafa García vs. Natan Levy

Peso mínimo: Loma Lookboonmee vs. Loopy Godinez

Peso ligero: Terrance McKinney vs. Fares Ziam

Peso mosca: Cody Durden vs. Aoriqileng

Peso pluma: Shayilan Nuerdanbieke vs. Sean Sorriano

Peso mínimo: Luana Pinheiro vs. Sam Hughes

UFC Fight Night: ¿cuándo pelean Ketlen Vieira vs. Miesha Tate por el UFC Vegas 43?

El combate Ketlen Vieira vs. Miesha Tate se llevará a cabo este sábado 20 de noviembre, en el UFC Apex de Las Vegas, por el UFC Vegas 43 de la nueva edición del UFC Fight Night.

Horario por país de las preliminares

Argentina: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

España: 22:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET

México: 14:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Perú: 15:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Horario por país de las estelares

Argentina: 20:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

España: 01:00 (domingo 21 de noviembre)

Estados Unidos: 15:00 horas PT y 18:00 horas ET

México: 17:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Perú: 18:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

UFC Fight Night: ¿cómo ver Ketlen Vieira vs. Miesha Tate por el UFC Vegas 43?

Canales de TV por país

Star+: México, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

ESPN 2: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Canal Combate: Brasil

Fox Sports: Chile

ESPN+: Estados Unidos

DAZN y DAZN 1: España

UFC Fight Pass: disponible desde cualquier región del planeta