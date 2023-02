OnlyFans sigue posicionándose como una de las plataformas más exitosas del momento y el mundo deportivo no ha tardado en sumarse a su lista de creadoras de contenido, en el sitio hay atletas olímpicas, futbolistas, conductoras deportivas, esposas de futbolistas, aficionadas de la Liga MX, tenistas y más. Tal es el caso de Key Alves, la famosa atleta brasileña de voleibol y estrella de OnlyFans que se ha convertido en tendencia tras revelar que tuvo una cita con un piloto de la F1.

La atleta Key Alves de 23 años es parte del Osasco Voleibol Clube de São Paulo y su nombre ya es un ícono del deporte en su país, al igual que ella, otras famosas brasileñas que son un éxito en OnlyFans, como Kerolay Chaves, quien causó polémica tras quejarse de que sus ingresos en bajaron durante la Copa del Mundo, y Suzy Cortéz la fanatica numero 1 del América y de Lionel Messi.

Key Alves, una de las brasileñas con más suscriptores e ingresos en OnlyFans, reveló que tuvo una cita con un piloto de la Fórmula 1, se trata de Lando Norris de la escudería McLaren, que recientemente reconoció conversaciones con Red Bull, la escudería del mexicano Checo Pérez. La modelo brasileña contó que el conductor la contactó durante el ‘Gran Premio de São Paulo’.

“Me quedé con un piloto, Lando Norris, que ahora está en la Fórmula 1. Yo no podía hablar nada de inglés y él no podía hablar portugués”, narró la joven en Big Brother Brasil 2023, reality show en el que actualmente participa.

La estrella de OnlyFans que afirma cobrar más de 500 mil dólares en OnlyFans, 50 veces más de lo que gana en el voleibol, compartió algunos detalles de cómo fue la cita con el Lando Norris:

“Vi su perfil y me envió un mensaje directo. Le deben haber gustado mis fotos, no sé cómo y me escribió en inglés. Traté de contestarle en inglés, pero no sabía hablar y terminamos hablando por mímica”, añadió.