El mundo del deporte parece estar cada vez tentado por la plataforma de contenido exclusivo, ya que la lista de deportistas que deciden generar ganancias con sus fotos sigue creciendo, tal es el caso de Key Alves, la jugadora de voleibol que triunfa en OnlyFans y asegura que gana 5O veces más.

Key Alves es una estrella en redes sociales, por lo que decidió aprovechar su fama en Internet para abrir con gran éxito su cuenta en OnlyFans, una decisión que la ha llevado a obtener más ingresos que los que percibe en el voleibol.

Pero así como ella, famosas atletas internacionales no han sido las únicas que han decidido convertirse en creadoras de contenido, diversas conductoras deportivas han sorprendido a sus seguidores al abrir sus cuentas en la plataforma de paga.

Keyla Alves Ramalho es una jugadora de Voleibol, modelo y empresaria brasileña; en la actualidad es una de las deportistas más seguidas del mundo con más de 3 millones de seguidores en Instagram.

La atleta Key Alves de 22 años actúa de libero y es parte del Osasco Voleibol Clube de São Paulo, su nombre ya es un ícono del deporte en Brasil, pero su fama se extiende cada vez a más países y cada vez suma más suscriptores en su cuenta de OnlyFans, plataforma en la que afirma cobrar más de 500 mil dólares.

“Voy a hacer mi tercer año en un equipo de voleibol profesional y me considero una atleta profesional, pero las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol, y más en OnlyFans, porque el precio mensual de 16 euros es fijo”, expresó la brasileña en entrevista para Globoesporte.