El momento incómodo pasó durante el partido entre Sultanes y los Diablos Rojos , cuando ella no lo quiso besar y prefirió que fuera otro aficionado que se encontraba en la fila de atrás, un rotundo desconocido, la imagen dio la vuelta en las redes sociales y ahora el equipo regio quiere buscar al protagonista rechazado , será que le tiene una gran sorpresa.

E l Palacio Sultán como otros estadios de béisbol, han adoptado unas de las tradiciones más comunes de Estados Unidos, la Kiss Cam, por lo que si eres captado infraganti por esta cámara, deberás besar a la persona que te acompaña, pero este no fue el caso de este joven, quien iba con su amiga.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.